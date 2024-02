Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani e dove vedere le gare in tv

Doha, 6 febbraio 2024 - Domani, mercoledì 7 febbraio, sarà la sesta giornata dei Mondiali di Nuoto a Doha, in Qatar. Giornata ricca di appuntamenti, con tantissimi italiani in gara sia nelle discipline singolari, che doppio che di squadra. Sveglia puntata già alle ore 7 per gli amanti della pallanuoto con la bella sfida tra Francia e Cina valida per la fase a gironi, mezz'ora più tardi ecco le prime italiane in gara: nuoto artistico, duo libero, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero vogliono passare alla fase successiva. Dal nuoto artistico ai tuffi da trampolino: prima con gli uomini alle ore 8 con le semifinali dai tre metri dove ci saranno i nostri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci che si giocheranno le loro carte per accedere alla finale, mentre invece alle ore 11 (sempre da considerare come orario italiano) verranno assegnate le medaglie nel trampolino tre metri sincronizzato femminile, dove il nostro tifo sarà per Elena Bertocchi e Chiara Pellicani. In mezzo tanta pallanuoto con le sfide tra Grecia e Brasile (ore 8:30) e USA contro Giappone (ore 10), ma soprattutto: il nuoto di fondo 5 kilometri maschile. Ci sarà l'esordio di Gregorio Paltrinieri, dopo la decisione di non prendere parte alla dieci kilometri, assieme a lui anche Domenico Acerenza. Tempo di riposare per pranzo e poi di nuoto si torna davanti allo schermo con Giorgio Minisini che alle 18 si gioca una medaglia nella finale di nuoto artistico solo. Nella giornata di ieri Minisini ha portato a casa l'argento nel solo tecnico, mentre nelle semifinali del libero aveva chiuso con il terzo punteggio nonostante tre base mark. Uno degli avversari più temibili per l'atleta romano sarà il cinese Yang. In chiusura di giornata, ore 18:30, torna in acqua il Settebello per la seconda gara di girone. Dopo aver dominato contro il Kazakistan lunedì (vittoria per 33-3) i ragazzi di Campagna sfideranno l'Ungheria.

Il programma di mercoledì 7 febbraio

7:00 Pallanuoto: Francia vs Cina (gironi) 7:30 Nuoto artistico: duo libero – Preliminari 8:00 Tuffi: trampolino tre metri uomini – Semifinali 8:30 Nuoto di fondo: 5 km donne 8:30 Pallanuoto: Grecia vs Brasile (gironi) 10:00 Pallanuoto: USA vs Giappone (gironi) 11:00 Sincro trampolino tre metri donne – Finale 11:00 Nuoto di fondo: 5 km uomini 11:30 Pallanuoto: Australia vs Sudafrica (gironi) 14:00 Pallanuoto: Kazakistan vs Romania (gironi) 15:30 Pallanuoto: Serbia vs Montenegro (gironi) 16:30 Trampolino tre metri uomini – Finale 17:00 Pallanuoto: Spagna vs Croazia (gironi) 18:00 Nuoto artistico: solo libero uomini – Finale 18:30 Pallanuoto: Italia vs Ungheria (gironi)

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.