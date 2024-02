MONDIALI. Vittozzi scatenata. Argento in staffetta

Un’altra medaglia mondiale per Lisa Vittozzi, che ha centrato l’argento nella staffetta mista dei Mondiali in Repubblica Ceca, in coppia con ritrovato Tommaso Giacomel, velocissimo sugli sci, bravo nel rimediare agli errori del primo poligono e poi a trovare uno zero nel secondo. L’Italia chiude al secondo posto con 5 ricariche complessive e 24”8 di ritardo dalla Francia che vince l’oro, ma davanti alla Norvegia, che si deve accontentare del bronzo. Lancio un po’ contratto per Tommaso Giacomel che usa 4 ricariche, 2 per turno e va a dare il cambio a Lisa Vittozzi, che con due zero risale dal 14esimo al terzo posto. Tocca di nuovo a Giacomel che riprende fiducia e non sbaglia più, l’ultimo poligono di Vittozzi permette il sorpasso.