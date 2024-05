Montecatini s’illude, Ruvo rimonta di forza. Primo atto alla Tecnoswitch, ma la Fabo c’è

TECNOSWITCH RUVO

80

FABO MONTECATINI

72

RUVO DI PUGLIA Contento 22, Jackson 16, Toniato 6, Leggio 8, Galmarini 12, Ghersetti 8, Eliantonio 6, Traini 2, Diomede, Mazic, Granieri ne. All. Rajola.

MONTECATINI Benites 5, Chiera 13, Natali 10, Arrigoni 12, Radunic 11, Dell’Uomo 11, Sgobba 7, Lorenzetti 3, Giancarli, Lorenzi ne.

All. Barsotti.

Arbitri: Guarino e Giovagnini. Note: parziali 19-20, 28-33, 50-56.

BASKET

Per oltre tre quarti la Fabo Herons Montecatini accarezza il sogno di espugnare il PalaColombo di Ruvo di Puglia e prendersi subito un vantaggio nella serie di semifinale playoff, poi la Tecnoswitch fa la Tecnoswitch e segna quasi 50 punti negli ultimi 16 minuti, rimontando da -16 e prendendosi gara-1 con il punteggio di 80-72. Con 7 punti nella prima metà della frazione iniziale Galmarini lancia Ruvo che sprinta sul 5-0 prima e sul 13-9 poi. Un parziale di 8-2 propiziato da due triple di Dell’Uomo inverte la rotta del match in favore degli "aironi", aiutati anche da alcuni errori grossolani dei pugliesi. Gli uomini di Barsotti toccano il +4 con l’1/2 prima che Ghersetti indovini la tripla del 19-20 che manda in archivio il primo quarto. Il gioco da tre punti di Chiera regala due possessi di vantaggio a Montecatini, che fatica sui cambi aggressivi della Tecnoswitch ma in difesa non sbaglia un colpo, con i padroni di casa che devono sudarsi ogni singolo punto. Ruvo prova ad adeguarsi agli standard termali, così le percentuali nel secondo periodo precipitano. Il terzo fallo di Galmarini è un problema per la squadra di Rajola, la Fabo approfitta del vuoto nel pitturato ruvese per incunearsi con Lorenzetti e Natali e volare a +7 (26-33).

Il primo canestro di Jackson è utile ai locali per rosicchiare terreno prima dell’intervallo, che la banda Barsotti si riprende però con gli interessi alla ripresa: parziale di 8-0 in avvio di terzo quarto e ospiti che scollinano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (28-41). La fluidità in attacco degli "aironi" stordisce la Tecnoswitch, che va sotto anche di 16 punti prima di inanellare un parziale di 10-1 che la rimette in pista. Lorenzetti interrompe l’emorragia, ma la zona due-tre varata da Rajola toglie certezze alla Fabo che vede riavvicinarsi a -6 all’alba dell’ultimo e decisivo quarto. Le penetrazioni di Dell’Uomo destabilizzano la difesa locale, ma anche quella montecatinese inizia a imbarcare acqua e a produrre falli in serie: Contento e Jackson così la pareggiano (68-68), il numero 10 ruvese si accende definitivamente e ne mette altri 5 per il sorpasso Tecnoswitch. A chiuderla è la bomba del +7 di Leggio: la prima battaglia della serie è di Ruvo di Puglia.

Filippo Palazzoni