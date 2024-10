Motociclismo. Kevin Manfredi chiude la stagione al ’Ferrari’ di Imola

L’ultimo round stagionale del Campionato italiano velocità, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ha visto Kevin Manfredi, nella classe Superbike, portare per l’ultima volta al traguardo la Suzuki Gsx-R 1000, che, nel 2025, non sarà più schierata in griglia dal Team Penta Motorsport. Problemi elettronici hanno condizionato la corsa dello spezzino, che ha comunque concluso con una doppia top 10 (decimo e nono). Infatti, Manfredi è stato costretto a correre entrambe le gare senza l’aiuto del controllo di trazione e del sistema anti-impennata, una sfida notevole considerando i quasi 210 CV da gestire, specialmente sulle impegnative salite e discese del circuito di Imola. "Non è stato facile guidare in queste condizioni – dichiara il centauro – sono stato molto limitato, ma nei primi giri ho cercato comunque di tenere il ritmo del gruppo di testa il più a lungo possibile, fino a quando il degrado delle gomme ha iniziato a farsi sentire, facendomi perdere terreno. Queste due gare mi hanno fatto rivivere tanti ricordi legati a questo marchio, al mio nome e al mio numero, come i podi e le vittorie del 2016 in Supersport e l’ultimo podio del 2023 a Misano in Superbike". Manfredi conclude così il suo terzo anno di Civ Sbk con il Team Penta, dimostrando grande carattere e competitività, nonostante una moto che, rispetto alle concorrenti, ha quasi sette anni di differenza.

Marco Magi