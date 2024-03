Motogp. Aldeguer: il sogno Rosso è realtà. In Ducati dal 2025, ipotesi Pramac

Fermín Aldeguer e il ’salto’ MotoGP. Dal 2025 il pilota spagnolo guiderà una Ducati Desmosedici GP (probabilmente Pramac) nella massima serie per i prossimi due anni, con l’opzione di estendere l’accordo per ulteriori due. Aledeguer, 18enne di La Ñora (Murcia, Spagna), nel 2022 ha corso la sua prima stagione completa e l’anno scorso ha vinto la prima gara finendo il Mondiale in terza posizione con 5 vittorie, 7 podi e 3 pole position. Quest’anno Fermín Aldeguer correrà l’ultima stagione nel Campionato del Mondo Moto2. "Aldeguer è uno dei piloti più forti della nuova generazione" dice Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse.