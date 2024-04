Mykolas Alekna fa la storia: battuto dopo 38 anni il record di lancio del disco di Schult

Roma, 15 aprile 2024 – Pochi secondi di volo e s’infrange un record lungo 38 anni. Mykolas Alekna fa la storia e batte il più vecchio record del mondo dell'atletica leggera al maschile, quello del lancio del disco di Juergen Schult. Il 74,08 ora conosce la meritata pensione. Il destino, la tecnica e una piccola raffica di vento, per far volare 27 centimetri più lontano di quella mitica misura la 'lenticchia' da due chilogrammi.

E la risposta del detentore dell’ormai ex record non si è fatta attendere: "Ho avuto quasi 38 anni per prepararmi a questo momento, al giorno del miglioramento del mio record e ora e' avvenuto. L'avevo detto che Kristjan Ceh o Mykolas Alekna avrebbero potuto battere la mia misura e cosi' e' stato", ‘confessa all’agenzia Agi.

Chi è Mikolas Alekna

Il ventunenne di Kaunas, in Lituania, giovane figlio d'arte (papà Virgilijus era arrivato a venti centimetri dal primato di Schult) ora scala al terzo posto nel ranking mondiale. Sulla pedana del 'Millican Field' di Ramona in California ha lanciato a 74,35 metri.

L'evento era l'Oklahoma Throws Series dove i lanciatori hanno trovato perfette condizioni di vento, soprattutto perché non ci sono le tribune che possono ostacolare l'azione del vento. Rispetto agli anni di Schult questi meeting organizzati per ricercare il record non esistevano ancora. Juergen Schult nel ventoso pomeriggio del 6 giugno del 1986 - 16 anni prima della nascita di Mykolas - al 'Jahnstadion' di Neubrandenburg lancio' sfruttando il vento a 74,08. Dopo aver lanciato lo scorso 6 aprile a 71,39 metri, misura che lo ha posto al decimo posto della graduatoria di sempre, Mykolas ha aperto la serie di lanci con 72,21 per poi salire a 72,89 al terzo. Dopo il 70,51 al quarto tentativo, il lanciatore lituano è ritornato in pedana e, appena spiccato il volo, ha seguito l'attrezzo con la mano fino al suo atterraggio. La prima misura e' stata di 74,41 ma poi è stata corretta a 74,35: la storia è fatta.

"Rispetto al passato ora ci sono più gare in stadi aperti, ovvero senza tribuna dove il vento può aiutare a stabilire determinate misure", aggiunge Schult. "Lanciare 74 metri senza il supporto del vento e' impossibile: con vento leggero può esserci un incremento della misura di uno o due metri, con vento forte anche fino a cinque metri. Le condizioni meteo e anche dell'impianto di gara che Mykolas ha trovato a Ramona erano simili a quelle che avevo trovato io".

Qual è ora il più vecchio record mondiale

In campo maschile il più vecchio record mondo diventa l'86,74 metri nel martello del sovietico Jurj Sedyk datato 30 agosto del 1986.