Nations League, poker azzurro. Bovolenta firma il colpaccio nel tempio del Brasile

BRASILE

2

ITALIA

3

(25-17, 15-25, 25-22, 17-25, 13-15)

BRASILE: Leal 17, Fernando 0, Lucas 9, Lucarelli 16, Flavio 8, Darlan 16, Thales (L), Alan 2, Bruno 0, Mauricio 0, Adriano 0. N.e. Honorato (L), Isac, Arthur. All. Bernardo.

ITALIA: Michieletto 22, Giannelli 4, Lavia 6, Romanò 6, Anzani 9, Russo 7, Balaso (L), Porro 9, Sbertoli 0, Bovolenta 10, Galassi 5, Laurenzano (L). N.e. Recine, Sanguinetti.All. De Giorgi.

Arbitri: Collados e Ivanov.

Note: Durata set: 24, 23, 32, 25, 20. Italia: 9 a, 20 bs, 10 mv, 27 et. Brasile: 1 a, 16 bs, 13 mv, 26 et.

È una vittoria speciale, quelle in Brasile lo sono sempre per il volley italiano, ma questa è diversa. Non solo perché espugnando il Maracanazinho in rimonta gli azzurri di De Giorgi hanno chiuso il primo girone della Nations League con quattro vittorie su quattro, prendendo ulteriore vantaggio sulla strada che porta al pass per i Giochi (ne restano quattro, l’Italia è prima in questa classifica). E’ importante anche perché a cambiare la cara sono stati gli ingressi di due giovani, Porro e il figlio d’arte Alessandro Bovolenta, che oggi compie vent’anni: "Mi sono fatto un bel regalo".