Nel 1999. Biancorossi nella storia per l’undici più giovane

Il Perugia è la squadra, dal ’94-95, che ha schierato l’undici più giovane. È successo 25 anni fa Ieri il Parma con l’11 titolare è entrato sì nella storia, ma alle spalle del Grifo: con 22 anni e 259 giorni di media, è infatti lo schieramento più giovane dei gialloblu nell’era dei tre punti in Serie A, dunque dalla stagione 1994/95. Si tratta poi, come evidenzia Opta Paolo, della terza formazione titolare con l’età media più bassa in A dalla medesima stagione (94/95), dopo quella del Perugia contro il Vicenza nel ‘99 (21anni e 140 giorni) e quella del Torino contro la Lazio nel ‘96 (22 anni e 245 giorni).