Nell’arrampicata doppio oro per la coppia. Fossali-Strocchi

Buoni risultati per gli arrampicatori di Ravenna e Faenza impegnati nelle prove nazionali senior di Coppa Italia Speed e Lead A di Casalecchio di Reno e nell’ultima prova di qualifica del campionato regionale giovanile a Faenza. Il risultato più prestigioso, dopo la vittoria maschile di Ludovico Fossali, è stato quello della giovanissima giallorossa dell’Istrice Ravenna Sara Strocchi, argento senior davanti all’altra atleta manfreda Giulia Randi (Gruppo Sportivo Esercito). Nella Coppa Italia Lead senior, ottime prestazioni dei fratelli faentini Placci con Giovanni (Orobia ASD), aggiudicatosi la medaglia di bronzo. Nella gara regionale giovanile, oro per Viola Selle (Under 10 femminile) e Sara Strocchi (Under 18 femminile), argento invece per Ludovico Ravaglia (Under 16 maschile) e bronzo per Giulia Asirelli (Under 20 femminile). Viola Selle si è aggiudicata anche il titolo di campionessa regionale di combinata (Under 10 femminile) così come Caterina Pazzaglia (Under 18 femminile): entrambe si sono qualificate ai Campionati Italiani giovanili.