Niels Hintermann trionfa sulla Olympiabakken: austriaco e canadese sul podio, italiani in lotta

Niels Hintermann conquista la ’sua’ Olympiabakken per la seconda volta in carriera. Lo svizzero chiude con il tempo di 1’44”62. L’austriaco Vincent Kriechmayr è secondo per soli 8 centesimi, e il canadese Cameron Alexander terzo a 19. Guglielmo Bosca è il migliore degli italiani con il 14° posto a 93 centesimi, mentre Dominik Paris ha di che rammaricarsi, per un errore all’atterraggio di un salto a metà percorso, che lo ha fatto finire a terra e perdere oltre un secondo, il suo tempo poteva essere da podio. Christof Innerhofer mette in pista una gara d’attacco e chiude a 1”09 dal vincitore. Mattia Casse è invece a 1”26, preceduto da Pietro Zazzi che contiene il distacco in 1”23. Oggi il super G dalle 12 (Rai Sport).