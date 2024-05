Notte triste per tutta la città. Si sprofonda di nuovo all’inferno

Difficile davvero commentare la più inutile delle vittorie di questa tormentata stagione del Picchio. L’Ascoli batte il Pisa e fa la sua parte nell’ultima di campionato con il destino però non più nelle sue mani. Una partita vissuta con un occhio sul prato dello stadio Del Duca e uno sui campi di Piacenza e Bari da dove non sono arrivate purtroppo buone notizie. La quarta rete di Botteghin e la quarta di Rodriguez serviranno solo per le statistiche. L’Ascoli retrocede in Serie C dopo nove anni complicati, con salvezze miracolose come quella con Serse Cosmi in panchina e un paio di avventure ai playoff come quella con Sottil, che rimarranno comunque nella memoria dei tifosi. I bianconeri lasciano la ‘Cadetteria’ e sprofondano nell’inferno della Lega Pro. Stasera c’è solo da abbassare la testa e piangere.