Nuoto. Campionati provinciali Uisp, ad Argenta buone prove degli atleti cussini

Si sono svolti presso la piscina comunale di Argenta i campionati provinciali Uisp di nuoto. Tantissime le medaglie per gli atleti del Cus Ferrara. Partendo dagli Esordienti C, doppio oro per Alice Miglioli nei 100 misti e 50 stile libero e per Margerita Londra nei 25 farfalla e 50 rana; argento invece per Riccardo Caleffi nei 50 dorso. Per gli Esordienti B le medaglie arrivano da Sofia Verdi oro nei 50 dorso e bronzo nei 100 misti, da Sofia El Azery argento nei 50 stile libero, da Giovannini Cecilia oro nei 50 stile libero e da Ivy Temporin bronzo nei 50 dorso. Per gli Esordienti A doppietta per Alice Canella che vince sia i 100 dorso sia i 100 stile libero e Francesco Candiani che vince i 100 dorso e i 200 misti. Oro e argento per Riccardo Addesso rispettivamente nei 100 rana e 100 farfalla; Anna Prosdocimi vince i 100 rana davanti a Caterina Meloncelli, che si aggiudica successivamente anche l’argento nel 100 stile libero. Cristian Breviglieri vince i 100 dorso ed è terzo nei 100 stile libero, Giacomo Accorsi bronzo nel 100 stile libero e bronzo nel 100 dorso, Emanuele Benini argento nei 100 stile e anche nel 200 misti. Proseguendo con le medaglie, Lucrezia Rossi argento nei 100 farfalla e bronzo nei 100 stile libero, Margherita Astolfi argento nei 200 misti, Andrea Giulia Fabbri bronzo nei 100 rana, Sissi Migliorini argento nei 100 rana, Giorgio Maccanti oro nei 100 rana, Francesco Dal Prato bronzo nei 100 rana. Nella Categoria propaganda Emma Dal Prato vince i 50 farfalla e arriva terza nel 50 stile libero, Bianca Bosi è bronzo nei 50 dorso, Matteo Cavallina fa doppietta d’oro nei 50 stile libero e nei 50 farfalla e Riccardo Bottoni argento nei 50 rana.