Nuoto Coppa del Mondo, l’Italia di Paltrinieri vince la staffetta a Golfo Aranci

Golfo Aranci, 25 maggio 2024 – Acque azzurre a Golfo Aranci, nonostante la pioggia. Il maltempo non rovina la festa agli atleti italiani della 4x1.500. L’impresa in Coppa del Mondo di nuoto in acque libere è stata firmata da Ginevra Taddeucci, Veronica Santoni, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri.

Bella vittoria in rimonta sull'Ungheria e cronometro fermato a 1h06'58"8. Al secondo posto c'è la Germania in 1h06'59"8 e al terzo i magiari in 1h07'00"1.

La seconda squadra azzurra chiude al quinto posto in un'ora 08'28"4. "Distanze più corte in mare le nuoto sempre meglio: ovviamente alle Olimpiadi dovrò e proverò ad andar forte nella 10 chilometri, perché alternative non ce ne sono", ha commentato SuperGreg.

Così la 10 km maschile: 1. Marc-Antoine Olivier (FRA) in 1h50'03"; 2. Logan Fontaine (FRA) in 1h50'04"4; 3. Kristof Rasovszky (HUN) in 1h50'04"5. 10 km femminile: 1. Ana Marcela Cunha (BRA) in 2h02'00"7; 2. Viviane Jungblut (BRA) in 2h02'02"0; 3. Leonie Beck (GER) in 2h02'02"2.