Obiettivo allungare la serie. Estra, o dentro o fuori

O dentro o fuori. E’ questo il significato che ha per l’Estra Pistoia gara-3 di questa sera (PalaCarrara ore 20) contro la Germani Brescia. I biancorossi sono sotto nella serie per 2-0 e non possono più sbagliare se vogliono mantenere la viva la possibilità di prolungare la sfida contro la Leonessa. Un peso non di poco conto visto che Pistoia ha anche l’obbligo di giocare la partita perfetta per provare a vincere e per una squadra giovane e senza una grande esperienza in fatto di partite di questo tipo non è facile riuscire a scrollarsi di dosso la pressione.

Il quadro è questo, è inutile girarci tanto intorno, i biancorossi per rimanere dentro i playoff devono per forza battere Brescia e dopo le prime due partite tutto si può pensare tranne che possa essere facile. Pistoia deve limare tante imperfezioni sia a livello caratteriale che tecnico per provare ad invertire la tendenza. Innanzitutto l’approccio alla partita perché partire subito con un meno dieci dopo pochi minuti vorrebbe dire mettersi già in una situazione complicata da cui non diventerebbe facile uscirne. In secondo luogo la difesa deve tornare ad essere quella che ha consentito a Pistoia di raggiungere i successi ottenuti prendendosi scalpi importanti durante la stagione. E infine gli uomini deputati a fare la differenza devono salire in cattedra.

L’Estra ha dei punti di riferimento tecnici ben precisi che se da una parte rendono più facile il lavoro agli avversari, dall’altra essendo giocatori di grande talento e qualità sanno essere devastanti e soprattutto risolutivi. A questo va aggiunto che la squadra deve giocare con grande energia, sostanza e qualità perché di fronte c’è un avversario decisamente forte, con giocatori esperti e di grande talento. L’Estra, però, al di là della parte tecnica deve soprattutto ritrovare quella sana follia che le ha consentito di andare a Milano o Bologna e confrontarsi alla pari, di ritrovare il piacere di giocare con la mente libera e soprattutto deve avere il sostegno del proprio pubblico.

Brienza al termine di gara-2 ha chiamato alle armi il popolo biancorosso che ha risposto con un altro sold out e questa sera avrà il compito di spingere la squadra come non mai. Diciamo che rivivere quell’atmosfera di gara 5 di finale play off di Legadue proprio contro Brescia non sarebbe male. La menta vola proprio lì, a quella serie play off di undici anni fa quando Pistoia dopo aver vinto le prime due gare in casa si presentò a Brescia con tre match point a disposizione per chiudere la serie ma la Leonessa riuscì ad annullarne due e mandare tutto a gara 5 a Pistoia. Si giocò in una bolgia dantesca, una marea biancorossa spinse la squadra alla vittoria che volle dire la promozione in serie A. I tifosi sono chiamati a ripetersi, a prendere per mano la squadra e portarla alla vittoria.

