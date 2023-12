Oggi in gara a Lienz e a Bormio. Brignone e Paris, doppia chance

Doppio appuntamento con la coppa del mondo di sci, tra Austria e Bormio, con dirette Rai ed Eurosport. A Lienz, il gigante femminile è la quinta prova stagionale (prima manche alle ore 10, seconda alle ore 13). L’Italia schiera tutte le sue stelle, da Federica Brignone a Marta Bassino a Sofia Goggia, e ancora Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere ed Elisa Platino. La Brignone al momento è seconda nella classifica generale ed in quella di specialità: "A Lienz mi sono sempre trovata bene, mi presento al cancelletto carica di buone speranze ma con la consapevolezza che per arrivare davanti bisogna spingere e rischiare il giusto. Prenderò parte anche allo slalom di venerdì".

A Bormio invece si terranno oggi la discesa libera (ore 11.30) e domani il supergigante di Coppa del mondo, con Dominik Paris che sulla ‘Stelvio’ ha trionfato ben sei volte. Ieri nella prova cronometrata il più veloce è stato il norvegese Aleksander Aamodt Kilde davanti a Hintermann e Alexander, migliore degli azzurri Mattia Casse, decimo a 1”01 da Kilde. "Mi sto trovando sempre meglio, sempre più in fiducia - ha detto Casse – saremo tutti belli attaccati, mi aspetto una gara bella tirata, siamo in tanti che stiamo sciando bene". Paris in prova solo 25°.