Oggi l’esordio del Setterosa con Israele. Il Settebello travolge la Georgia E Parigi è già nel mirino azzurro

Settebello, e settimo successo di fila nella stagione olimpica per gli azzurri. Si apre con una vittoria facile l’avventura dell’Italia della pallanuoto agli europei al via in Croazia. Il Settebello guidato da Sandro Campagna a Zagabria travolge la Georgia 22-5 e segna quota 111 gol fatti e 42 subiti in 7 partite, tra Sardinia Cup, Torneo di Malta e primo impegno europeo.

L’Italia non perde nei regolamentari dal 3 luglio dello scorso anno a Los Angeles, battuta 10-4 dalla Spagna nella finale della Super Final di World Cup. Per Campagna, che si avvicina al traguardo delle 500 partite sulla panchina azzurra, è la numero 474 alla guida del Settebello. Domani alle 19, nel torneo che mette in palio il pass per le Olimpiadi di Parigi, c’è la sfida alla Grecia (diretta Rai Sport Hd).

"Concentrazione in difesa e grande efficacia nelle ripartenze. Questa è una caratteristica che nell’ultima stagione ci sta dando molte soddisfazioni – è stato il commento del commissario tecnico Alessandro Campagna –. La prima partita è stata buona sotto l’approccio mentale e l’impegno dei ragazzi dall’inizio alla fine. Questa solidità in difesa servirà soprattutto nella prossima gara con la Grecia che è il peggior avversario che si possa incontrare in questo momento ma al tempo stesso il migliore per noi che vogliamo continuare a crescere. Vicecampione del mondo, formata da ottino centri, grandi difensori e tiratori da fuori: è una squadra completa".

Oggi invece prenderanno il via gli Europei di pallanuoto femminile, di scena a Eindhoven (Paesi Bassi). Anche nel caso delle ragazze sarà in palio un solo pass olimpico dopo i due assegnati lo scorso Mondiale a Fukuoka (Giappone). Servirà raggiungere le semifinali in questa competizione, come minimo.

Il setterosa esordisce con Israele (alle 15, diretta tv Rai Sport Hd). L’Italia giochera’ la prima fase nel gruppo B della Division che vedrà impegnate anche Francia (domani ore 17,30) e Spagna (domenica ore 17).