Oggi nella 12 ore del Golfo. Valentino riparte da Abu Dhabi: "Ma quest’anno sogno Le Mans»

Alla 12 Ore del Golfo, ad Abu Dhabi, con il pensiero al prossimo Mondiale Endurance. E con lo sguardo fisso sulla tappa del WEC 2024 che sogna di correre fin da ragazzino: la 24 Ore di Le Mans. Valentino Rossi sorride mentre accende il motore della sua Bmw numero 46 del Team Wrt con cui girerà oggi sulla pista di Abu Dhabi e si proietta subito sull’anno che verrà.

"Nel 2024 continuerò a correre con la M4 del Team WRT _ sono sue parole _, ma correremo anche nel WEC che è il Mondiale e ha tante gare molto belle, una su tutte le 24 Ore di Le Mans. Sarà una gara unica che regala un fascino incredibile e che…".

E che Valentino sogna di correre da chissà quando. Fatto sta che le parole di Rossi, in attesa della sfida di oggi sono l’annuncio definitivo sulla sua partecipazione alla 24 Ore in calendario alla metà di giugno.

"Detto questo _ riprende Vale _ ho ancora molto da imparare perché le GT non sono facili da guidare, sono molto pesanti e davvero particolari. Ho bisogno di altra esperienza e spero che il prossimo anno, soprattutto a Le Mans, possa essere un bell’anno. Il livello dei piloti è impressionante, per me è stato uno choc".

Riccardo Galli