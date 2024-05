Operazione playoff senza nulla da perdere. Estra versione underdog, Brescia avvisata

L’avventura ai playoff dell’Estra Pistoia inizierà domenica alle 20.45. Questi data e orario del primo episodio della serie contro la Germani Brescia. Lo stesso orario è previsto per gara 2, in calendario per martedì 14 maggio. Il terzo episodio invece andrà in scena al PalaCarrara venerdì 17 maggio, con palla a due prevista alle 20. Ancora da definire gli orari dell’eventuali gara 4 e gara 5.

Il duello con la Germani si annuncia un Everest da scalare per i biancorossi, che tuttavia nella stagione corrente hanno già dimostrato di essere una squadra votata alle imprese. La truppa di coach Nicola Brienza inizierà questa post season senza assolutamente nulla da perdere e con il ruolo - tanto gradito a Della Rosa e compagni - di ’underdog’, visto che i favori del pronostico sorridono di gran lunga ai lombardi. Al PalaCarrara, nel girone d’andata, la formazione allenata da Alessandro Magro si è imposta 84-72, per poi bissare la vittoria al ritorno con il risultato di 109-90. Se nel primo confronto è stato soprattutto il talento di Della Valle ad emergere (26 punti per l’ex Reggio Emilia), nel secondo è esploso quello di Massinburg, autore di 27 punti, ottimamente coadiuvato da Bilan (19 punti). Sono loro, assieme a Christon, le principali bocche da fuoco di una Germani estremamente profonda (vedi Petrucelli, Burnell e Gabriel) e costruita per provare a contendere un posto in finale playoff alle super potenze Bologna e Milano. Nelle file lombarde c’è anche un ex come Cournooh, che ha indossato la casacca biancorossa per uno scampolo (esattamente 14 partite) dell’annata 2016/17, prima di trasferirsi a Cantù.

A proposito di passato. La trasferta a Brescia rappresenta una sorta di maledizione per il Pistoia Basket, che in Serie A1 non ha mai vinto in sul campo dei biancoblu in quattro precedenti. Per l’ultima e unica vittoria in terra lombarda (al San Filippo) occorre tornare indietro fino al febbraio 2012, quando l’allora Giorgio Tesi Group di coach Paolo Moretti riuscì a passare con il risultato di 80-85. Gli altri match a Brescia risalgono all’annata 2012-13, quella della promozione in A1. In regular season ecco il ruggito della Leonessa, replicato poi dai padroni di case nelle due sfide interne di finale playoff (70-55 in gara 3 e 73-62 in gara 4), prima di cedere a Pistoia nella decisiva gara 5 per 60-47. Quella è stata una delle varie affermazioni interne dei toscani contro i biancoblu. La musica a livello di precedenti infatti cambia drasticamente se si tiene conto di quelli in via Fermi, dove la Germani è riuscita a strappare i due punti solo in questo campionato.

Francesco Bocchini