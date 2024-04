Orienteering. Mauro Bussi vicecampione a Faenza e Riolo, dopo un testa a testa con Lerose

È stato un successo quello della Carchidio Strocchi in collaborazione con la Società Sport Sordi Faenza, per l’organizzazione della due giorni di corsa orientamento tutta romagnola, valida come Campionato Italiano Federazione Sport Sordi Italia nelle specialità ’Centro Storico’ a Faenza e ’Sprint’ a Riolo Terme. Tanti i partecipanti italiani, ai quali si è aggiunta una rappresentativa britannica. Nella specialità Centro Storico, categoria Senior, il faentino Mauro Bussi si è laureato vicecampione dietro a Luigi Lerose, mentre il bronzo è andato a Claudio Ferrara. Nella Sprint di Riolo, si sono ripetuti i primi due gradini del podio con ancora Luigi Lerose davanti a Mario Bussi, ma a salire sul terzo gradino è stato Davide Gazzetto. Classifica fotocopia nelle due gare al femminile con vittoria di Enrada Cepele davanti a Marlene Tutzer e a Vanessa Ricci Bitti. Nelle prime due tappe di Coppa Italia Bosco (lunghezze Middle e Long), a Schia, argento per Daniele Jabr (M45); doppio bronzo per Michela Marzolini (W35).