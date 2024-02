Otto medaglie ai giochi per la leggendaria campionessa giamaicana. Parigi 2024, l’ultima Olimpiade di Fraser-Pryce: "Mi ritiro per la mia famiglia»

Che sia un finale da leggenda allora. La giamaicana otto volte medaglia olimpica Shelly-Ann Fraser-Pryce, annuncia il ritiro, e lo farà per la sua famiglia. Sarà dopo le Olimpiadi di Parigi 2024: "Mio figlio ha bisogno di me. Io e mio marito stiamo insieme da prima che vincessi nel 2008. Si è sacrificato per me. Siamo una squadra. Ed è grazie a quel supporto che sono in grado di fare le cose che ho fatto in tutti questi anni. E penso che ora devo fare qualcos’altro per loro", ha spiegato in un’intervista a Essence.com.

Sì, perché anche il figlio Zyon si prepara a una carriera per l’atletica: "Sembra che non sarò l’unica Pryce a sfrecciare lungo la pista", queste le parole della leggenda mentre era su una pista a guardare il figlio. Momenti preziosi appunto, che la 37enne vuole godersi di più con la sua famiglia, per questo ha confermato il suo ritiro ufficiale in un’intervista a Essence.com. Ma per fortuna, i tifosi olimpici potranno festeggiare l’addio della giamaicana con un meritato inchino finale. ‘Pocket Rocket’, come viene chiamata, apparirà ai suoi quinti Giochi Olimpici Estivi e spera di aggiungere alla sua eredità in pista di tre ori, quattro argenti e un bronzo, che ha vinto nelle staffette dei 100, 200 e 4x100 metri. ha detto la 37enne, che ha vinto l’oro a Pechino 2008, Londra 2012 e Tokyo 2020 e ora le Olimpiadi di Parigi "serviranno a mostrare alla gente che ti fermi quando decidi. Voglio finire alle mie condizioni".