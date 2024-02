Padel e solidarietà, al via da Mestre il Tour con le Legends

Mestre, 28 febbraio 2024 – Il padel è il fenomeno sportivo del terzo millennio, e in alcuni casi permette al nostro Paese di mettere in mostra le sue bellezze conosciute in tutto il mondo. Come accade con la prima tappa del tour di sei tappe che attraverserà l'Italia da Nord a Sud con un torneo Open da 15mila euro di montepremi per giocatori tesserati FITP. Da lunedì fino al 3 marzo presso il Venezia Padel Club di Mestre si apre ufficialmente la prima tappa della Mediolanum Padel Cup 2024, con un format che affianca alla categoria Open riservata ai migliori giocatori tesserati FITP, anche la padel experience per la clientela di Banca Mediolanum. Parteciperanno anche ospiti e celebrity che si alterneranno e sfideranno sui campi da gioco.

Dopo Venezia, Bari, Roma, Ancona, Palermo, Milano, queste le città in cui andrà in scena il tour: “La nostra missione è quella di consolidare i valori dello sport come il lavoro insieme, la perseveranza e l'inclusività Iniziamo questa nuova avventura”, dichiara Gianni Rovelli, direttore comunicazione, marketing banca e canali digitali Banca Mediolanum.

Oltre al torneo Open, quindicimila euro di montepremi per le categorie femminile e maschile, si terranno anche il Torneo Amateurs, dall'1 al 3 marzo, dedicato ai clienti; il torneo Football Legend domenica 3 marzo, nel giorno delle finali con gli ex calciatori Dida, Christian Panucci, Gigi Di Biagio, Dario Marcolin scenderanno in campo per un mini torneo “Vip ProAm Exhibition”, e ancora un Clinic Top Coach con Saverio Palmieri, ex azzurro, maestro federale nazionale di padel e voce tecnica di Sky Sport. Particolare attenzione sarà dedicata all’Inclusive Padel, con cui l'associazione Bionic People guidata da Alessandro Ossola, primatista italiano dei 60, 100 e 200 metri nelle gare di velocità e finalista alle Paralimpiadi di Tokyo, organizza eventi inclusivi e di socializzazione nel mondo del padel. Le sei tappe del torneo saranno anche un’occasione per sensibilizzare giocatori e spettatori a favore del progetto “Voglio andare a scuola”, la raccolta fondi annuale per prevenire e contrastare la dispersione scolastica minorile che in Italia colpisce circa tre milioni di bambini e bambine. A determinare l'abbandono non sono soltanto le difficoltà economiche, ma anche quelle emotive legate ai disturbi dell'apprendimento e alle esperienze didattiche e sociali sfavorevoli, problemi acuiti dopo la pandemia: Fondazione Mediolanum, Fondazione L'Albero della Vita, Ciai e Il Manto scs sono impegnate nella raccolta fondi per aiutare, in tutta Italia, 680 minori a rischio abbandono precoce degli studi dando loro sostegno e potenziamento didattico extrascolastico.