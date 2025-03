Pallamano Nel campionato regionale di Serie B. Carrara si arrende alla corazzata Massa Marittima

Pronostico rispettato nella quinta giornata di ritorno del campionato regionale di Serie B di pallamano, con la Polisportiva Carrarese che tra le mura amiche si arrende al Massa Marittima per 27-33 (primo tempo 14-16). Contro i maremmani, seconda forza del campionato, i carraresi giocano per provare a vincere la prima partita della stagione ma dopo avere lottato per 60 minuti, si devono arrendere con un -6 che comunque è meglio del -14 della gara di andata. Mister Gianpaolo Vezzoni può contare su una panchina un pochino più allungata del solito e sulla coppia Mazzanti- Benmansour che ha la mano calda (15 reti insieme). I maremmani però non si fanno sorprendere, chiudono a +2 il primo tempo, mentre nella ripresa gestiscono il vantaggio (parziale 13-17) e alla sirena è +6 per gli ospiti, con Carrara che perde il pivot Mazzanti negli ultimi sette minuti della gara per squalifica.

Formazione e reti: Antognetti, Cerulli, Mazzanti 7, Meoni 1, De Giorgi 1, Bugliani 2, Vanello, Benedetti 6, Musetti, Biagioni, Benmansour 8, Gini 2. In classifica Carrara resta inchiodata all’ultimo posto, a quota -6.

ma.mu.