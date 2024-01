"Pallanuoto Azzurra: Settebello e Setterosa in corsa per Parigi 2024"

Pallanuoto azzurra a caccia di un pass per Parigi 2024. Il Settebello inizia oggi a Zagabria l’Europeo (4-16 gennaio) con la Georgia (ore 17:00). Il Setterosa è invece in Olanda per il torneo continentale femminile (5-13 gennaio) e domani ad Eindhoven (15:00) affronterà Israele. Entrambi i tornei assegnano pass per i Mondiali in programma a febbraio a Doha (3) e uno per le Olimpiadi di Parigi. Il Setterosa è nel girone con Spagna, Francia ed Israele. Silipo ha confermato per 14/15mi il gruppo di Fukuoka, con l’eccezione di Sara Cordovani che ha preso il posto di Agnese Cocchiere, infortunata.