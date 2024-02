Palmisano e Fortunato, doppietta in Spagna nella 10 km di marcia

Granada, 4 febbraio 2024 – Antonella Palmisano e l’altro nascente azzurro Francesco Fortunato hanno centrato un doppio successo nella 10 km di marcia di Guadix, nei pressi di Granada in Andalusia, confermando lo stato di grande salute della marcia italiana nei mesi che portano alle Olimpiadi di Parigi. La campionessa olimpica della 20 km Antonella Palmisano ha concluso con il tempo di 44’02, nella gara che rappresenta anche un test all’interno del raduno di preparazione in Spagna, dove gli azzurri resteranno fino al 13 febbraio. La Palmisano ha battuto con grande distacco le spagnole Laura Garcia Caro (45’19) e Antia Chamosa (46’12). Vittoria azzurra anche nella gara maschile con Francesco Fortunato, che nel tratto finale si è liberato dello spagnolo Alberto Amezcua arrivando a chiudere da solo in 40’18, con 12 secondi di vantaggio. Terzo posto per Andrea Agrusti in 41’45. "Pubblico caldo, bel percorso, si è sentita leggermente l'altitudine visto che siamo quasi a mille metri - ha detto alla fine la Palmisano -. Le sensazioni di gara sono state molto positive, l'unico piccolo intoppo è che purtroppo all'ottavo chilometro ho avvertito il solito problema alla gamba sinistra: per fortuna è durato poco, nel finale è sembrato tutto passato. Ora si torna a Siviglia e si prosegue, in questo raduno possiamo 'metter dentro' allenamenti importanti".

Anche Fortunato ovviamente è soddisfatto dell’esito del test: “Sono contento della gara - ha detto -, l'obiettivo primario era quello di vincere, e poi anche di fare un allenamento tirato all'interno del programma di carico di questo raduno, che comunque è molto elevato. È tutto fieno in cascina per la preparazione delle gare importanti che verranno. Credo che i tempi siano stati un po' condizionati dall'altitudine ma per oggi si può essere soddisfatti".