Paris a Wengen per il riscatto

Gli uomini jet iniziano oggi il weekend lungo di Wengen. Due discese libere, un supergigante e uno slalom sono previste sul Lauberhorn. La discesa in più servirà a recuperare Beaver Creek e quella di oggi dovrebbe avere partenza ribassata per preservare le energie degli sciatori in vista della libera vera e propria di sabato. La classifica di specialità è ancora molto corta e aperta. L’Italia è chiamata a un segnale di riscatto dopo la brutta tappa di Bormio e avrà in Mattia Casse e Dominik Paris le carte più importanti. Ma sarà anche la gara di Marco Odermatt, padrone di casa, con Aleksander Aamodt Kilde che cercherà un altro successo sotto il Lauberhorn. Live in chiaro su Raisport Hd dalle 12.15, diretta a pagamento su Eurosport 1. In streaming su Discovery Plus e Dazn.