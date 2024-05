Passione fuori categoria. Cesena, hai un tesoro. I tifosi valgono la serie A

Continuità anche nella parte finale del campionato, in dati praticamente definitivi: il Cesena ha il suo seguito sempre nutrito di tifosi in trasferta nonostante i divieti, l’obbligo della tessera dei tifosi e le restrizioni anche per il popolo bianconero siano all’ordine del giorno.

Così l’aggiornamento di metà aprile (secondo il sito ‘italiani.it) esclude solo l’ultima trasferta di stagione, quella di Sassari dove erano circa 400 (ricordando però che la matematica promozione in B era stata ottenuta in casa con il Pescara il 30 marzo) e pone i seguaci bianconeri al 33’ posto nella graduatoria tra i cento club professionistici di Italia, una media di 449 supporter da viaggio a gara esterna.

Un numero di rilievo che testimonia fedeltà e passione; infatti se paragonato anche all’attuale serie B meglio hanno fatto undici tifoserie. In C invece i seguaci del Cavalluccio sono quinti ma distanti di poco dalla seconda posizione del Mantova (473) che è alle spalle dell’Avellino nettamente in vetta con 642 tifosi.

In assoluto la tifoseria da trasferta più numerosa è quella della Juve con 2.580 supporter, nelle prime cinque posizioni seguono Roma 2.428, Milan 2.284, Inter 2.264, Napoli 2.112.

Per restare alla nostra regione all’ottavo posto il Bologna con 1425 di media.

Si tratta di numeri differenti rispetto a qualche tempo fa quando il primato era dei tifosi romanisti.

In serie B comanda la Sampdoria con 1.288, poi Palermo 1.246, Catanzaro 1.095, Bari 900, Reggiana 805 inerente le prime cinque. In undici quindi meglio dei bianconeri, la tifoseria più a tiro è quella della Cremonese con 486, non distante.

Per quanto riguarda la serie C nel proprio girone, ossia quello B, Cesena primo con 449 spettatori di media ma nei tre raggruppamenti comanda l’Avellino (642 e 23’ a livello assoluto nazionale), poi tre club a distanza minima dai romagnoli Mantova (473), Juve Stabia (457), Vicenza (455). Tali graduatorie però possono essere penalizzate dalle restrizioni imposte dalle autorità che sono spesso in agguato. A Cesena comunque la passione è tanta anche in trasferta, non è una novità e quelle di questa stagione sono diventate le confortanti prove generali per la serie B.