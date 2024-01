Pattinaggio figura: Beccari e Guarise campioni d'Europa nelle coppie

Rimini, 12 gennaio 2024 - Lucrezia Beccari e il riminese Matteo Guarise scrivono la storia e si laureano campioni d'Europa nelle coppie d'artistico del pattinaggio di figura.

Bronzo, invece, agli altri azzurri Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Ieri sera, sul ghiaccio della 'Zalgirio Arena' di Kaunas in Lituania, il tandem azzurro ha conquistato una straordinaria medaglia d'oro. Al termine dei due segmenti di gara, corto e libero, la pattinatrice di Rivoli nel Torinese ed il pattinatore di Rimini, hanno totalizzato 199.13 punti.

Quella conquistata da Beccari-Guarise è la dodicesima medaglia d'oro (42 in totale) per l'Italia ai Campionati europei di pattinaggio di figura: accompagnati da tre brani del compositore britannico Andrew Lloyd Webber del musical 'Cats', (Macavity, Memory e Skimbleshanks: The Railway Cat), il duo azzurro allenato da Luca Dematté e Rosanna Murante, i due pattinatori hanno eseguito un programma perfetto in dieci su undici elementi.

Dopo l'ottimo triplo “toeloop” in apertura di esercizio, infatti, l'unico errore sulla combinazione (triplo toeloop-Axel semplice-doppio Axel).

Perfetti gli altri salti e gli aspetti coreografici. Lucrezia Beccari, 20 anni, e Matteo Guarise, 35, a Kaunas hanno anche nettamente migliorato il loro punteggio, da 191.71 a 199.13.

Nella storia del pattinaggio di figura, gli italiani campioni d'Europa sono stati Carlo Fassi (1953 e 1954), Carolina Kostner ben cinque volte tra le donne (2007, 2008, 2010, 2012 e 2013), Conti-Macii nelle coppie (2023), e nella danza Barbara Fusar Poli-Maurizio Margaglio (2001), Anna Cappellini-Luca Lanotte (2014) e Charle'ne Guignard-Marco Fabbri (2023). Considerando che l'Italia ha classificato tre coppie nelle prime sei posizioni, anche il prossimo anno alla kermesse di Zagabria potrà schierare tre tandem.

Le congratulazioni di Malagò

"Capolavoro della Federazione agli Europei di pattinaggio di figura in corso a Kaunas. Straordinario oro continentale per Lucrezia Beccari e Matteo Guarise nell'artistico, con ottimo bronzo firmato da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Complimenti alle nostre campionesse, ai nostri campioni, ai tecnici e a tutta la Federazione presieduta da Andrea Gios". Così, sui social, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.