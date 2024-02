Pedotti e Minisini, speranze Mondiali. C’è il pass per la finale L'Italia del nuoto artistico ha ottenuto successi ai campionati del mondo di Doha. Susanna Pedotti, Giorgio Minisini, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero si sono qualificati per le finali tecniche. Gli azzurri sono pronti per le gare di oggi.