Perugia a Campobasso: sfida cruciale per la salvezza senza tifosi al seguito

Al lavoro per svoltare la stagione. Che vorrebbe dire vincere una partita fuori casa. Prosegue la preparazione dei biancorossi per la partita di lunedì a Campobasso (ovviamente senza tifosi del Perugia al seguito, ancora fermi per il divieto trasferte). Ieri l’allenatore Vincenzo Cangelosi ha fatto sostenere alla squadra una doppia seduta di allenamento. Lavoro fisico e in campo. Assenti e indisponibili per il prossimo appuntamento i difensori Angella, Lewis e Dell’Orco. Ma Cangelosi potrà contare sul rientro di Mezzoni che ha scontato il turno di squalifica.

Qui Campobasso.

La squadra di Prospero è a caccia di punti salvezza. Ma il Campobasso potrebbe staccare il pass anche in caso di sconfitta coi biancorossi. Con quattro punti di vantaggio sulla Lucchese, la squadra molisana raggiungerebbe la salvezza anche in caso di ko col Grifo se la Lucchese e (o) il Sestri Levante e il Legnago non vanno oltre il pareggio rispettivamente in casa dell’Arezzo, in casa dell’Ascoli e di fronte al pubblico di casa contro il Pescara. Perché gli spareggi per non retrocedere potrebbero non disputarsi nel caso in cui il distacco in classifica tra penultima e quintultima risultasse superiore agli 8 punti e a retrocedere sarebbero ultima e penultima e il Camobasso a quota 40 sarebbe a posto.

Conteggi a parte, in occasione del match, il Club ha deciso di promuovere una speciale iniziativa dedicata ai più giovani: tutti gli Under 18 potranno accedere alla Curva Nord “Michele Scorrano” e alla Tribuna “Guido Biondi” al prezzo simbolico di 1 euro, senza diritti di prevendita. Un’opportunità per vivere una domenica di sport e passione allo stadio, sostenendo i Lupi in un momento cruciale della stagione.