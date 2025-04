Perugia: Cangelosi cerca il successo in trasferta contro il Campobasso

Nelle ultime tre partite i biancorossi hanno conquistato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Tre risultati diversi ma con una costante: un primo tempo, chiamiamolo di studio, comunque non all’altezza dell’appuntamento. Con il Pineto il Perugia è esploso nella ripresa, con l’Arezzo non si è risvegliato mai, con il Sestri Levante al Curi ha compiuto lo stesso percorso del match col Pineto ma non è bastato per conquistare i tre punti. Vincenzo Cangelosi ha visto all’opera più versioni del Perugia, ha risollevato le sorti della squadra nelle sfide in casa, non ha ancora usato la bacchetta magica per quelle in trasferta. Il Grifo ha la possibilità ancora di conquistare gli spareggi che potrebbero consentire a tecnico e società di avere un quadro più chiaro sulle scelte da compiere per il futuro.

A Campobasso l’allenatore potrebbe optare ancora per la soluzione attendista, oppure potrebbe decidere di andare dall’approccio all’assalto della squadra di casa, vicinissima alla salvezza. Il compromesso potrebbe essere un Grifo schierato con un 3-5-2 "spinto". La differenza la potrebbe fare Cisco sulla fascia destra, come avvenuto, in quella circostanza con poco successo, contro il Sestri Levante. In difesa, sarà comunque ballottaggio: sul centro-destra Mezzoni parte in vantaggio su Leo, al centro del pacchetto arretrato ci sarà Riccardi, mentre sul centro-sinistra favorito è Amoran.

A centrocampo Cangelosi può scegliere, ma difficilmente rinuncerà a Joselito in regia, mentre a fargli compagnia Di Maggio e Giunti sono in pole position, con Broh, comunque, pronto a candidarsi. A completare il centrocampo, Giraudo. Scelte che potrebbero consentire all’allenatore di cambiare atteggiamento tattico anche in corsa. Chi in attacco? Difficile rinunciare a Montevago, fresco di doppietta. Mentre per l’ultimo posto si candidano Seghetti (in vantaggio), Kanoute e Matos.

Ci sono ancora due sedute, anche il giorno di Pasqua, per valutare le migliori soluzioni. Serve un successo, Cangelosi vorrebbe mettere il timbro anche in trasferta.