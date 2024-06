Perugia, comincia a delinearsi il futuro. Cambiano le avversarie: ecco il quadro

Nessuna sorpresa dalla Covisoc. La commissione di vigilanza sulle società di calcio ha escluso l’Ancona dalla prossima serie C. Per il club dorico non è stata certo una sorpresa, vista la domanda incompleta presentata (mancava il pagamento degli stipendi) l’ultimo giorno utile, il 4 giugno. Al posto del club dorico ci sarà spazio per un’altra Under 23: in scena entrerà il Milan. Nella prossima serie C, quindi, si avranno ancora Juventus e Atalanta, insieme ai rossoneri. Le tre formazioni non dovranno incontrarsi e quindi saranno dirottate in gironi differenti. Non si esclude che il club rossonero si ritrovi nel raggruppamento B, quello del Perugia, con la Juventus Next Gen nel girone Sud. Diversamente, se venisse accolta la richiesta del Milan, allora rossoneri nel girone A e Atalanta nel B, con la Juve sempre a Sud.

Gironi: sono 13 le nuove formazioni candidate ad entrare nell’organico della Lega Pro, quattro retrocesse (Ternana, Lecco, Ascoli e Feralpisalò) e nove neo promosse. Sono 3 lombarde, 2 venete, 1 marchigiana, 1 umbra, 1 emiliana, 1 toscana, 1 molisana, 1 campana, 1 pugliese, 1 siciliana. Il posto libero nel girone B verrebbe preso probabilmente dal Campobasso: in questo modo andrebbe in scena il derby col Pescara, storica rivale dei molisani. L’alternativa è il Latina, unica rappresentante del Lazio sebbene più vicina alla Campania. La promozione in B della Carrarese libera un altro posto nel girone centrale, dove per criteri geografici dovrebbe scendere la neopromossa Clodiense di Chioggia, sulla dorsale adriatica con Ferrara. Alternative la Pergolettese di Crema o la Feralpisalò (che però verrebbe separata dal Lumezzane, squadra della stessa provincia).

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Clodiense, Gubbio, Lucchese, Milan Under 23, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.