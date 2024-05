Perugia, la notte-verità. A Carrara per l’impossibile

Le chance per non mandare la stagione in archivio sono ridotte al lumicino. Ma il Perugia ha il dovere di provare a fare il possibile questa sera a Carrara (fischio di inizio alle 20,30) nella gara di ritorno del primo turno del play off nazionale. È una questione di orgoglio e dignità, come cantava Lucio Battisti.

Dopo la gara di andata terminata 2-0 per i toscani, i biancorossi per passare il turno devono vincere con tre gol di scarto. Una vera impresa, ma la prestazione non dovrà mancare anche per i tifosi (oltre duecento, 212) che questa sera, nonostante la gara di andata, saranno presenti allo stadio dei Marmi di Carrara. La storia recente racconta di una squadra, quella di casa, che è reduce da nove successi nelle ultime nove partite di campionato. E racconta anche di un Perugia che, dopo un avvio del ritorno scintillante, si è appiattito ed è andato in grande difficoltà, soprattutto fuori casa e in zona-gol. Un’involuzione inspiegabile, sul piano dei risultati, che ha avuto strascichi anche negli spareggi play off che il Perugia avrebbe dovuto recitare con un ruolo più da protagonista.

Stasera sarà una gara diversa: il Grifo non ha niente da perdere, può solo tentare l’impossibile con una gara senza grossi pensieri. Provarci non costa nulla, l’ideale sarebbe partire col piede giusto e provare a mettere la gara un po’ meno in salita.