Perugia, serve cambiare subito marcia. A Pescara è caccia al primo blitz dell’anno

Il Perugia si chiude all’interno del "Curi" per trovare soluzioni e per provare a capire quello che potranno dare Seghetti e Montevago, in bilico fino all’ultimo. Alla vigilia della gara con il Pescara, Formisano sceglie la tranquillità dello stadio di casa per mettere a punto le ultime cose. Perché emergenza o meno, il Perugia deve dare un segnale stasera allo stadio "Adriatico" contro il Pescara di Silvio Baldini. Troppo poco un punto nelle prime due uscite stagionali, contro le due neo promosse Pianese e Carpi; il campionato, quest’anno è molto aperto e quindi serve recuperare terreno, in attesa dei tempi migliori.

La società non mette pressione, fa capire Formisano. Ma il presidente Faroni ha voglia di brindare alla sua prima vittoria da presidente del Perugia per poter accendere la piazza con un terreno che è già fertile.

Il rebus è l’attacco, ma intanto si cambia in difesa: dopo la leggerezza contro il Gubbio per Souare dovrebbe arrivare la panchina. Davanti a Gemelli, Formisano dovrebbe optare per Mezzoni, Angella e Giraudo.

Ritocchi, ma significativi, anche a centrocampo, con l’allenatore del Grifo che dovrebbe optare al posto dei due mediani, per il play Bartolomei insieme a Torrasi e Di Maggio. Sulle fasce, invece, scatterà la conferma a destra con Cisco, mentre per quella mancina si apre un ballottaggio tra Lisi e Bacchin. Scelta che dipenderà anche da quanto l’attacco sarà spuntato. La squadra partirà questa mattina per Pescara e solo all’ultimo, quindi, si conosceranno i convocati.

La soluzione più percorribile sembra essere quella con Lisi sulla fascia con Bacchin a disposizione per il pacchetto avanzato. In avanti, infatti, Formisano potrebbe optare per Seghetti dal primo minuto con uno tra Ricci e Bacchin (favorito) a fargli compagnia. Pescara sarà la prima tappa di una settimana impegnativa, una settimana che potrebbe essere quella della svolta.