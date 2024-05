Perugia, stasera al Curi non puoi sbagliare. Primo round da sfruttare con la Carrarese

Fuori il Rimini, dentro la Carrarese. Avanti un altro. Dopo aver superato il primo ostacolo nel lungo percorso dei play off promozione, il Perugia alle 20,30 sfida la squadra toscana che ha chiuso il girone B al terzo posto. Stavolta però si gioca in due round: stasera al "Curi" la gara di andata, sabato il ritorno a Carrara. Il Grifo, per andare avanti negli spareggi, deve fare, nel doppio confronto, meglio del suo avversario a causa della classifica finale del campionato. E stasera, quindi, al Curi il Grifo andrà a caccia di un successo che manca dal match interno con l’Olbia del 7 aprile. Formisano ha avuto un giorno, ieri, per preparare al meglio la sfida con i toscani: non mancano le certezze, ma pesano i forfait. Sono out Paz, Angella e Cancellieri. Pesante l’assenza dell’esterno destro, anche se contro il Rimini si è visto che la condizione non è eccellente. Potrebbero invece partire dalla panchina i giocatori che hanno accusato maggiormente il match di sabato, come Dell’Orco. Poi ci sono i calciatori in bilico, quelli che non sono al massimo come Lisi, Matos, Vazquez e Seghetti, ma Formisano potrebbe forzare le scelte per avere la meglio nella sfida di fronte al pubblico di casa. E se da una parte può pesare la stanchezza di un match giocato poche ore fa, dall’altra c’è un’altra incognita: la Carrarese potrebbe accusare il lungo stop, entrando in scena solo ora. Il Perugia punterà su una squadra equilibrata ma stavolta necessariamente più offensiva: in difesa dovrebbero trovare spazio Mezzoni, Lewis e Vulikic, nella mediana a cinque Cudrig potrebbe avere una maglia a destra, Lisi sulla corsia mancina. Certo di esserci Kouan insieme a Iannoni, mentre per l’ultima maglia è ballottaggio tra Bartolomei e Torrasi con il primo in vantaggio. In attacco, invece, dovrebbe riprendersi una maglia Sylla, mentre per l’ultimo posto è ballottaggio tra Matos e Seghetti. L’obiettivo è uno solo: vincere per puntare ad andare ancora avanti.