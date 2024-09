Perugia, tre sfide in sette giorni per rialzarsi. Cercasi cambio di passo già lunedì sera

Cinque punti in quattro gare sono pochini. Attenuanti e sfortune varie (per tutti gli infortuni) vanno messe in conto, al pari del cambio societario in corsa che potrebbe aver deconcentrato il gruppo. Ma il dato di fatto è che dopo un poker di sfide il Perugia si trova già sotto cinque punti dalla capolista che, oltretutto, non è nemmeno a punteggio pieno. E adesso c’è un trittico di gare in sette giorni che dovranno fare la differenza: il Perugia è chiamato a risollevarsi per non perdere di vista le posizioni che contano e anche per dare un segnale al campionato che, a differenza della passata stagione, non conta una squadra leader.

Pescara allo stadio Adriatico, giovedì al Curi contro il Rimini e lunedì 30 in casa della Vis Pesaro: tre appuntamenti, di cui due lontano da casa contro formazioni che sono partite col piede giusto, una in casa contro i romagnoli che sono partiti col freno a mano tirato (2 punti). Un tour de force che andrà affrontato senza sbavature, con il piglio e la preparazione tecnico tattica giusti.

La società sta cercando di fare il possibile per creare la giusta sintonia con il gruppo-squadra, ieri il presidente Javier Faroni (che dovrebbe restare in Italia fino alla fine del mese) ha organizzato un pranzo con tutto il gruppo. Al termine dell’allenamento di ieri mattina, infatti, il presidente del Perugia ha invitato tutta la squadra, staff tecnico e staff medico ad un pranzo a base di asado in una tenuta nella zona di Panicale.

Un momento conviviale sereno e aggregativo per fare conoscenza e stare insieme a cui hanno partecipato anche Pierpaolo Triulzi, il direttore generale Hernan Garcìa Borras, Giuseppe Piraino e il responsabile alle relazioni esterne Mauro Ricci.

Insomma il contorno c’è, non resta, intanto, che regalare al nuovo presidente la sua prima vittoria da numero uno del Perugia.