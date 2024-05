Piazza di Siena, che show. Nel mirino c’è lo Slam

Sei anni dopo la riqualificazione di Piazza di Siena – era il 2018 – ad opera di Coni, Sport e Salute e Fise, lo storico evento capitolino entra nelle Rolex Series, prestigioso circuito "…con obiettivo finale il Rolex Grand Slam…". Lo ha spiegato, ieri durante un incontro con la stampa nella Casina dell’Orologio dalla celeberrima Casa ginevrina di orologeria, l’ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il visionario deus ex-machina dell’evoluzione in chiave ecocompatibile di questo meeting nel cuore di un parco pubblico come Villa Borghese.

Intanto in campo gli azzurri, dopo la gara d’apertura Premio Safe Riding, categoria Winning Round (h. 1,45 m.) andata alla francese Gloria Mercoeur (Emeric George), hanno aperto il gas portando brillantemente a casa le due gare successive. Nella 145 a due fasi "targata" Mag Emilio Bicocchi su Divina, femmina allevata in Italia, ha siglato la prova con doppio netto davanti ad altri tre italiani.

Nell’ordine: 2° Guido Franchi (Enjoy One), 3° Emanuele Gaudiano (Chalou), 4° Roberto Turchetto (Asjemenou Sr Z), a loro volta con doppio zero e classificati in base al tempo. Tra i primi dieci, al 7° posto anche Turturiello (Chicken George 3) a sua volta senza penalità.

Poi la prova di forza di Lorenzo De Luca sullo stallone sèlle-francais di 12 anni Cash du Plessis, binomio che nel Premio Eni a tempo (h. 150° m) ha preceduto sul cronometro la giovane belga Zoe Conter (Tombola Z), mentre magnifica 3a classificata è risultata, sempre con due impeccabili netti, Giulia Martinengo Marquet (Scuderia 1918 Calle Deluxe). Poi 7° Pisani (Oliver van’T Heike) e 8° Bicocchi (Excaliburg), entrambi senza penalità. Oggi il gioco si farà più duro con la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo (h. 1,60 m, inizio ore 14.30), con 10 fortissime squadre a fare le prove generali di Olimpiadi. L’Italia ultima a partire e dunque favorita, schiera, nell’ordine di ingresso in campo: De Luca (Cappuccino), Casadei (Marbella du Chabli), Camilli (Chacco’s Girlstar) e la Martinengo (Delta De L’Isle). Riserva Marziani (Lightning). Particolare: De Luca gareggerà senza l’uniforme dell’Aeronautica, la quale ha accettato la sua richiesta di "aspettativa temporanea" per motivi legati a progetti dei proprietari dei suoi cavalli, la scuderia britannica Podem Farm. Oggi in tv: ore 14.25-16.10 Rai Sport, diretta Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Ore 18.55-19.40 Rai 2, Sintesi Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Gare anche in diretta streaming sul sito www.piazzadisiena.it.