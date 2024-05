Piazza di Siena e di stelle. Azzurri a caccia del sogno

Ha preso il via ieri sera, con una strepitosa ouverture, la 91esima edizione del Csio di Roma-Piazza di Siena "Master D’Inzeo": nello storico ovale di Villa Borghese il maestro Alvise Casellati ha diretto "Opera Italiana in The Art" con musiche di Puccini, nel centenario della scomparsa. Evento gratuito per il pubblico, come da oggi l’accesso alle gare. I giocatori di polo che parteciperanno al torneo nel Galoppatoio, hanno sfilato a cavallo in città, da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna. Da questa mattina nelle gare internazionali saranno in lizza 82 cavalieri fra i quali 4 fra i Top Ten della computer list Fei e altri 11 dei migliori 30. Ben 17 le bandiere rappresentate, delle quali 10 con il team nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di domani. Spettacolari le prove di sabato del Trofeo Loro Piana: "piccolo" GP e Sei barriere (110 mila euro su un montepremi complessivo di 1 milione abbondante). Stellari i concorrenti: dall’olimpionico britannico Maher al campione d’Europa, l’elvetico Guerdat e il suo plurititolato connazionale Fuchs. Poi l’austriaco Kuhner, bronzo europeo a squadre, altri campioni europei come gli assi svedesi Bengtsson, Fredricson e Hellstrom, e i "big" irlandesi Coyle, Sweetnam, Kenny e O’Connor . E ancora: l’olandese Greve vincitore di una tappa del Rolex Grand Slam, e altri supercampioni: Edwina Tops-Alexander, Deusser, Staut, Nicola e Olivier Philippaerts, Devos e Wathelet. Insomma, grande concorrenza per i 27 azzurri, la squadra di Coppa domani parte ultima, quindi favorita: Camilli (con Chacco’s Girlstar), il 21enne Casadei (Marbella du Chabli), De Luca (Cappuccino194), la Martinengo (Delta Del’Isle), riserva Marziani (Lightning). Ha detto il presidente Fise, Di Paola: "Schieriamo ben tre ragazzi che hanno solo 21, 22 anni. E uno di loro, Giacomo Casadei, è stato anche selezionato per la Coppa delle Nazioni. Soprattutto a loro auguro di divertirsi e di farci divertire".

Tv: dirette RaiSport oggi dalle 15.30, domani dalle 14.25, sintesi dalle 18.55 su Rai 2. Tutte le gare in diretta streaming su www.piazzadisiena.it e su https://horseandcountry.tv/liveevents.