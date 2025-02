Pineto nel mirino: i granata vogliono tutto. Gaddini c’è e il mercato è ancora aperto

Ci sarebbe da sfatare un tabù domani, nella gara contro il Pineto. La squadra abruzzese, che si esibisce sui terreni di Serie C dalla stagione scorsa, infatti, non è mai stata battuta dal Pontedera. Che nei tre scontri diretti disputati ha conquistato il primo punto solo in questo campionato, strappando un 1-1 nel match di andata del 26 settembre scorso. Per altro, fu l’unico risultato utile ottenuto in mezzo ad una serie di 5 sconfitte, sequenza che, alla fine, ha indirizzato la squadra granata all’attuale stagione di sofferenza.

Nel torneo 2023-24 invece il Pineto addirittura si impose in entrambe le sfide: all’andata umiliando il Pontedera con un duro 4-1 sul neutro di Pescara, al ritorno imponendosi con un frizzante 3-2 al Mannucci. Fin qui la squadra allenata da Tisci è la più grande rivelazione del girone B grazie al settimo posto in classifica con 35 punti (dunque 8 in più dei granata). Dei quali 13 conquistati fuori casa, dove gli abruzzesi hanno un ruolino di 3 vittorie (2-0 col Milan Futuro, 1-0 a Pescara e 2-1 ad Arezzo), 4 pareggi (0-0 a Sestri Levante, 1-1 a Sassari, 1-1 a Pesaro e 3-3 a Lucca) e 4 sconfitte (3-0 a Terni, 2-1 a Legnago, 2-1 a Ferrara e 4-1 a Chiavari).

Il bomber di squadra è Bruzzaniti, che fin qui ha segnato 12 reti delle 27 complessive (44% di incidenza, quasi un gol su due è suo), compresa quella della gara di andata grazie ad un micidiale calcio di punizione servito a riequilibrare il vantaggio di Italeng. Domani comunque il Pontedera avrà a disposizione anche l’ultimo ingaggio in ordine di tempo, ovvero l’esterno Mattia Gaddini, che appena sbarcato in riva all’Era ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui, perché credo che Pontedera sia la piazza ideale in questo momento per il mio percorso. Vengo da mesi in cui non ho giocato molto e qui ho sentito subito interesse e fiducia nei miei confronti. Cercavo una squadra in cui poter fare l’esterno a piede invertito, che credo sia il ruolo dove rendo di più, ma in ogni caso mi metto sempre a disposizione della squadra. Ho visto un gruppo unito, dove ognuno aiuta l’altro e gioca per un risultato collettivo".

Con il mercato che chiude alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio, Gaddini potrebbe non essere l’ultimo acquisto in casa granata. Il direttore sportivo Moreno Zocchi ha confermato l’esistenza di una trattativa, comunque difficile, per altri due centrocampisti: Niccolò Zanellato (1998) in forza al Catania, e Mario Prezioso (1996) del Campobasso. Se invece arriverà un’offerta adeguata, Kenneth van Ransbeeck lascerà il Pontedera.

