Pistoia sfiora l’impresa

GERMANI

79

ESTRA PISTOIA

70

Christon* 11, Gabriel* 3, Bilan* 19, Burnell 9, Massinburg 13, Tanfoglio ne, Della Valle* 11, Petruccelli ne, Cobbins 2, Cournooh 2, Akele* 9, Porto ne. All. Magro.

PISTOIA Willis*V15, Della Rosa 9, Moore* 15, Stoch ne, Saccaggi, Del Chiaro, Varnado* 16, Wheatle* 1, Hawkins 8, Ogbeide* 8. All. Brienza.

ARBITRI Rossi, Baldini, Noce.

NOTE Parziali 23-12, 48-28, 61-55. Tiri da due: Brescia 18/44, Pistoia 11/34; da tre Bs 10/28, Pt 11/33; liberi Bs 13/19, Pt 15/22; Rimbalzi Bs 51, Pt 38..

Pistoia non riesce a emulare le imprese di Reggio Emlia e Trento, capaci di ribaltare il fattore campo in gara-uno dei playoff, ma mette decisamente paura a Brescia in un primo atto dai due volti. Il primo decisamente a favore della Germani, che sfrutta al massimo l’emozione dei rivali e soprattutto il gap fisico tra i due roster, evidente fin da subito (27-17 i rimbalzi all’intervallo), costringendo a troppe forzature l’attacco biancorosso e rientrando negli spogliatoi con un rassicurante vantaggio di +20. Nel secondo invece è tutta un’altra musica quella dell’Estra, che con qualche salvifico aggiustamento dello staff e un piglio più convinto ha messo in piedi una rimonta clamorosa, ammutolendo tutto il palasport. Pistoia è riuscita a impattare, ma ha mancato in più occasioni il colpo che le avrebbe permesso di mettere la testa avanti. Quello che non hanno mancato i Christon e i Massinburg, senza contare un Bilan inarrestabile da 19+18. Domani sera si torna in campo: con un altro primo tempo, i biancorossi possono legittimamente aspirare a giocarsela fino alla fine.

In un PalaLeonessa gremito l’atmosfera iniziale non è delle più calde, complice lo sciopero del tifo (locale e non) a seguito della polemica per il caro-biglietti. Circa duecento i tifosi biancorossi a colorare il settore ospiti. Brescia scappa subito con la prima tripla la firma Della Valle, immediata la replica di Willis con un 2+1 in isolamento ma la Germani è in palla e punisce in transizione, ancora con Adv. Pistoia è in confusione e coach Brienza è costretto al primo time-out sul 15-5. L’inerzia tuttavia non cambia: i locali sono in controllo e vanno alla prima pausa in doppia cifra di vantaggio (23-12). Eloquente un dato: Brescia tira con il 56%, Pistoia con il 26%. Cambia poco con il quintetto-B: Moore ne mette 7 filati, ma non può bastare. Gli avversari invece divertono, vedere per credere il pazzesco alley-oop finalizzato da Gabriel. E il gap progressivamente aumenta, con Brienza che ferma nuovamente le danze sul 36-19. Tutto inutile. Bilan e Burnell rompono gli argini e le triple di Varnado e Moore non bastano per tamponare l’emorragia: si va alla pausa con un eloquente 48-28.

L’Estra prova a rimettersi in carreggiata con un mini-break di 5-0, ma Bilan raffredda subito gli entusiasmi. È comunque un’altra Pistoia, come testimonia la verve di Della Rosa e Hawkins, che ne combinano 8 di fila costringendo Magro al time-out (54-41). Adv fiuta il pericolo e torna a far male, replica immediata di Varnado. Il cap concede il bis dall’arco, peccato che Bilan sia letteralmente inarrestabile. La Germani comunque inizia a vacillare e Pistoia torna meritatamente sotto la doppia cifra di svantaggio. Quello biancorosso è un fiume in piena, peccato per due possessi che non vanno a bersaglio: all’ultima pausa Pistoia è comunque a meno sei e la partita è incredibilmente riaperta con un terzo quarto da 13-27. Si riparte da quella falsariga: Brescia è ferma, impaurita e segna solo dalla lunetta, l’Estra c’è in un amen firma il pareggio con due missili di Willis e Moore (63-63). Inizia un’altra gara, tiratissima, da 6 minuti: manca ancora il colpo del ko Pistoia, che non finalizza tre possessi per il primo vantaggio. Christon invece non trema e sulla sirena ‘stappa’ in canestro con una bomba pesantissima. Bilan replica a Varnado, poi è Massinburg a sancire la vittoria con due bombe d’alta scuola che fanno scorrere i titoli: il primo round è di Brescia.