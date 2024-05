PistoiAtletica, che meeting. Niccolò Pollicino fa il bis

La PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca, sulla pista del campo scuola di via delle Olimpiadi, ha organizzato un meeting di caratura regionale che ha visto la partecipazione anche di un cospicuo gruppo di atleti provenienti da Emilia Romagna, Marche e Veneto in cerca di risultati di prestigio. Ma, per la squadra padrona di casa, il personaggio da copertina è stato ancora una volta Niccolò Pollicino che ha ottenuto una duplice vittoria: inizialmente ha vinto i 100 m con il tempo di 10”82 andando a stabilire il suo nuovo primato personale e, successivamente, si è ripetuto col successo nei 200 m corsi in 21”63. Per il 20enne velocista pistoiese un’ulteriore conferma del notevole salto di qualità in termini di prestazioni avvenuto in questo avvio di stagione e che danno fiducia in vista dei prossimi appuntamenti regionali e nazionali. Sul podio dei 200 m. è salito anche Tommaso Innocenti, autore anche lui di una bellissima gara nella quale si è migliorato di oltre mezzo secondo fermando il cronometro a 21”81 e centrando la medaglia di bronzo.

I successi per il sodalizio del presidente Gianluca Fini, però, non sono finiti qui perché nel salto triplo ha fatto la voce grossa Alessio Geri che è atterrato alla misura di 14.66 m, migliorandosi di un centimetro rispetto al precedente primato personale. Sempre nel meeting del Campo scuola, sono arrivati anche altri risultati di spessore – stavolta in campo femminile – con Federica Pelagatti che dopo qualche anno è tornata a migliorarsi sia nei 100 m che nei 200 m: quarta nella prova più breve con 12”46, piazzamento replicato nella distanza doppia dove ha chiuso in 25”58. Stesso posto in griglia, ma negli 800m, per Giulia Severini che taglia il traguardo in 2’22”93 mentre nel salto in lungo primato personale per Ludovica Bongiovanni con 5.02 m. Infine, terzo posto per Cosimo Salvadori nei 110 hs Allievi con il tempo di 15”35, performance che gli ha garantito il pass per il Campionato Italiano Allievi. Alla luce dell’organizzazione di questo evento, PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca prosegue pertanto nel percorso di avvicinamento verso il “II° Meeting Città di Pistoia”, gara nazionale riservata alle categorie Cadetti/e ed Allievi/e che si svolgerà sabato 22 giugno al campo scuola e per il quale sono attesi i migliori atleti del panorama giovanile italiano.