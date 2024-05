Playoff, attesa vibrante. La Carrarese fa cinquina contro la San Marco. Imperiale in infermeria

Ressa di tifosi ieri al Carrarese Official Store di viale XX Settembre. Oltre un centinaio di supporters azzurri ha preso d’assalto l’esercizio gestito da Vignali Group dove si sono ritrovati i tre calciatori Giuseppe Panico, Niccolò Belloni e Simone Zanon per firmare autografi e posare per foto ricordo. L’ evento è stata l’occasione per tanti appassionati di acquistare la propria maglia, sciarpa o gadget della Carrarese. Un bagno di folla che rappresenta un po’ anche il termometro del grande entusiasmo che si respira in città in vista degli imminenti play-off che per la squadra marmifera inizieranno il 14 maggio in trasferta contro un avversario che uscirà fuori dai primi due turni di spareggio. C’è la forte sensazione che questa possa essere davvero la volta buona per inseguire e raggiungere quel sogno che si chiama Serie B.

Ieri pomeriggio il team di Antonio Calabro ha effettuato allo stadio dei Marmi una sgambata contro la formazione di Promozione della San Marco Avenza. Un proficuo test per mantenere il ritmo partita che si è concluso come ipotizzabile con la larga vittoria degli azzurri per 5 a 1. La compagine avenzina si è comunque fatta valere ed ha concluso il primo tempo sotto 2 a 1. Per la Carrarese sono andati a segno Imperiale e Morosini mentre i rossoblù hanno accorciato le distanze con un eurogol dell’ex capitano azzurro Lorenzo Pasciuti, che in carriera fra l’altro avuto proprio Calabro come allenatore. Nella ripresa i padroni di casa hanno allungato ancora con gol del capitano, con un’autorete di Zuccarelli e un centro di Palmieri. La partitella si è conclusa in anticipo per un infortunio al ginocchio occorso ad Imperiale che andrà valutato nei prossimi giorni. Anche Illanes ha preso una botta ma sembra cosa di poco conto.

Gli azzurri oggi effettueranno un’altra doppia seduta di allenamento che dovrebbe comprendere anche una partitella in famiglia con la Primavera per avere poi la domenica un giorno di riposo. Da lunedì riprenderà l’intensa attività di preparazione. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata anche l’ufficializzazione della griglia playoff. Il Collegio di Garanzia del Coni si è pronunciato sul ricorso presentato dal Taranto contro i 4 punti di penalizzazione comminatigli dalla Lega Pro. La penalizzazione è stata confermata e la squadra di Eziolino Capuano rimane così al quinto posto del girone C e martedì 7 maggio giocherà a Latina in gara secca.