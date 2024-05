Playoff gara due. Matelica si riscatta in casa del Ferentino

57

HALLEY MATELICA

74

: Serra, Roiati ne, Russo ne, Collalti ne, Rossi 6, Galuppi, Liberati ne, Polselli, Ciarpella 15, Gerlero 14, Rullo 14, Bisconti 8. All. Lulli.

HALLEY MATELICA: Provvidenza 9, Ferretti, Mutombo, Morgillo 13, Carone 8, Mazzotti 12, Ciampaglia, Mentonelli ne, Riccio 10, Mariani 19, Musci 3. All. Trullo.

Parziali: 15-21, 17-23, 13-15, 12-15; progressivi: 15-21, 32-44, 45-59, 57-74.

Note: spettatori 200 circa, con larga rappresentanza dei tifosi matelicesi, giunti a Ferentino in pullman. Usciti per 5 falli: Rullo.

La Halley non sbaglia gara2 e riporta in parità la serie dei playoff contro la formazione laziale che aveva vinto gara1 a Castelraimondo. Ed è proprio qui che le due squadre si ritroveranno di nuovo in campo per la "bella", dopodomani (mercoledì), alle ore 21. A Ferentino i ragazzi di coach Trullo giocano da par loro, mostrando fin dall’inizio la propria forza fisica, tecnica e tattica. Prendono subito il "pallino" del gioco e non lo lasceranno più fino alla sirena. L’impatto, in particolare, è quello giusto: determinato, lucido, da squadra di rango.

Nel primo quarto i locali cercano di ricucire gli strappi matelicesi, ma fanno fatica. Poi, nella seconda frazione la Halley trova maggior continuità in attacco e allunga prima del riposo, fino a raggiungere il massimo vantaggio di 12 lunghezze (32-44), grazie a una tripla di Carone, a un bel canestro in transizione di capitan Provvidenza e a un tiro libero dello stesso Carone. Nella ripresa Ferentino parte a razzo e con un parziale di 5-0 accorcia le distanze (37-44). Ma Matelica reagisce con carattere, non commette gli errori di gara1.

Anzi, trova con Morgillo e Mariani la forza di tornare ben presto a +12, poi allarga la forbice con lo stesso Mariani e chiude il terzo quarto con un nuovo massimo vantaggio (+14) firmato da Carone grazie a 2 tiri dalla lunetta. A questo punto, nell’ultima parte del match, la squadra di coach Trullo deve soltanto controllare gli avversari affinché non accendano la scintilla per rientrare in partita. Prima Mazzotti trova il +17, poi Musci sigla il +19 (45-64); mancano ancora sette minuti di giocare, ma ormai il risultato è in ghiaccio.

Ferentino si rassegna alla sconfitta sotto i colpi di Mariani (miglior realizzatore della partita con 19 punti), Riccio e Mazzotti. Finisce così con il +17 di una Halley impeccabile che, priva dell’infortunato Mentonelli, riesce a sfoderare una prestazione di assoluto livello. Verdetto, dunque, rimandato a gara3.

