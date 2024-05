Playoff Serie B Nazionale: al PalaTerme (ore 18) gara-4 contro Ruvo di Puglia. Fabo a caccia della ’bella’ col dubbio Sgobba. Barsotti avvisa: "La stanchezza peserà molto»

Gara-3 ha rotto il leit motiv del confronto fra la Fabo Herons Montecatini e la Tecnoswitch Ruvo di Puglia: dell’andamento a strappi dei primi due capitoli della serie nessuna traccia, di rimonte non se ne sono viste, si è visto invece un monologo rossoblù lungo quaranta minuti, intervallato da sporadiche fiammate ruvesi. C’è ancora vita dunque in questa serie, anche se in casa Herons nessuno si illude: raggiunto l’obiettivo minimo di allungare la serie alla quarta partita, oggi pomeriggio alle 18 al PalaTerme è ragionevole aspettarsi un match molto diverso da quello andato in scena quarantotto ore prima: "Non mi dispiacerebbe se alla fine gara-4 si rivelasse simile a gara-3, sia nell’andamento che nel risultato, come è successo al PalaColombo – scherza coach Federico Barsotti –. Sappiamo tuttavia che questo è molto difficile che accada, perché stanno cambiando gli equilibri e perché la fatica inizia a farsi sentire. La quarta partita di una serie è quella dove il recupero fisico è minore rispetto a tutte le altre e dove la stanchezza ha un ruolo determinante. Sarà fondamentale l’energia, forse più mentale che fisica, con cui le due squadre approcceranno alla partita: è l’unico tasto su cui ho insistito più volte con i ragazzi. Contro una squadra dal talento incredibile e così ben allenata come la Tecnoswitch non puoi far altro che metterla sul piano dell’intensità, in gara-3 ne abbiamo avuta di più, ma immagino che loro ne avranno tanta, anche erché venerdì, avendo già fiutato il pericolo di una nostra vittoria, si sono comportati di conseguenza, lasciando a riposo alcuni uomini chiave nel secondo tempo. Noi non ce lo siamo potuti permettere, perché Sgobba ha rimediato un problema al ginocchio in uno scontro con Ghersetti e perché Carpanzano non poteva avere un minutaggio altissimo, per cui abbiamo dovuto gestire le rotazioni".

Montecatini sin qui non si era mai trovata ad affrontare quattro partite in sette giorni e arrivati a questo punto del confronto gli acciacchi fisici che hanno iniziato a fare capolino avranno un ruolo determinante nella serie: in casa rossoblù le attenzioni sono rivolte sulle condizioni di Sgobba, che rischia seriamente di saltare la sfida di oggi, mentre tra le fila di Ruvo sono usciti ammaccati Contento e Ghersetti: "Ci siamo mossi subito per vederci chiaro con alcuni esami strumentali, i quali sembra abbiano escluso che possa trattarsi di qualcosa di molto grave – rivela Barsotti –. Valuteremo però fino all’ultimo momento con lo staff medico il suo impiego, conteranno molto anche le sensazioni del giocatore, che fino a ieri era molto dolorante".

Filippo Palazzoni