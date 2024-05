Playout serie c. Altopascio espugna Bottegone. Primo match-point alle ortiche

Tutto rimandato a gara-4. La Valentina’s Camicette Bottegone non è riuscita a chiudere la serie finale dei playout del campionato di serie C: ha infatti perso 85-74 contro la Juve Pontedera alla palestra Martin Luther King di Bottegone. Dopo aver espugnato per due volte consecutive il parquet di Pontedera, e sempre col punteggio di 59-55, la squadra allenata da Maurizio Milani non ce l’ha fatta a fare sua la terza partita. L’incontro si è decisivo nel secondo quarto, allorché i gialloneri pistoiesi hanno subito ben 28 punti. Curiosità: la formazione pisana è stata guidata dalla panchina da Alessandro Becagli, dopoché la dirigenza ha deciso di sollevare dall’incarico di capo-coach Carlo Parcesepe. Mercoledì prossimo 22 maggio si tornerà in campo per gara-4, seconda possibilità per Bottegone di chiudere la serie, salvando la categoria: si giocherà, dalle 20, alla King di Bottegone.