PLAYOUT SERIE C. Entusiasmo, determinazione e concentrazione Bottegone decisa a chiudere in bellezza

Obiettivo, salvezza immediata. La Valentina’s Camicette Bottegone intende scrivere la parola fine alla serie finale dei playout di serie C. Oggi alle 18 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, la squadra allenata da Maurizio Milani ha la possibilità di portarsi sul 3-0 e di conseguenza chiudere brillantemente la serie con la Juve Pontedera. Tra l’altro, arriverebbe a un 6 su 6 di successi ai playout che farebbe capire come questa salvezza sia strameritata. Dopo le due vittorie ottenute nella cittadina pisana – curiosità: entrambe con il punteggio di 59-55 – i gialloneri vorrebbero concludere le proprie fatiche, dinnanzi ai propri tifosi, con un’affermazione netta, convincente: per fare festa tutti assieme. Morale altissimo, concentrazione massima, determinazione ferrea, impianto stracolmo di tifosi: ci sono tutti gli ingredienti per una partita da ricordare.