Podismo. Ottime prestazioni degli atleti apuani su pista e strada

Risultati interessanti per gli atleti del Parco Alpi Apuane impegnati su strada e su pista. Alla "5 km di Melegnano" nel milanese, settimo posto assoluto per Renè Cuneaz (nella foto) e buona prova per Luca Tocco; alla "Sagra del bombolone" di Larciano, nel pistoiese, vittoria di categoria per Andrea Marsili (SM55), secondo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50) e Francesco Frediani (SM60), terzo posto di categoria per Nicola Matteucci (SM55) e buone prove per Marco Sagramoni (quinto assoluto), Simone Cimboli, Siliano Antonini, Manuel Tilocca, Maurizio Pierotti, Marco Mattei, Marco Benvenuti, Alessandro Gualtieri, Ludmillo Dal Lago e Simone Bordigoni. Alla "Run de colli" di Borgo a Buggiano, nel pistoiese, terzo posto assoluto per Enrico Manfredini, vittoria di categoria per Andrea Marsili (SM55, secondo assoluto) e Marco Osimanti (SM60), secondo posto di categoria per Maricica Lucaci (SF60), terzo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50) e Flavia Cristianini (SF55) e buone prove per Maurizio Pierotti e Paolo Cogilli. Alla "Run empolese", vittoria di categoria per Andi Dibra (SM50) e buone prove per Andrea Nannizzi quarto assoluto), Juri Mazzei (quinto assoluto), Marta Micchi (quinta assoluta), Simona Carradossi (ottava assoluta), Simone Cimboli e Andrea Orsi.

ma.mu.