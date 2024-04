Podismo: si comincia a Monte Tezio. I trail di Ponte Felcino. Anche per solidarietà

PERUGIA – Corsa, divertimento e solidarietà. Le tre parole chiave per l’Associazione Podistica Ponte Felcino che si prepara ad un mese di maggio di fuoco. La società del presidente Gianni Longetti sarà infatti protagonista con due trail non competitivi. Si comincia mercoledì 1 maggio con la Perugia-Monte Tezio, corsa sulla distanza dei 16 e 22 km. Sarà la seconda edizione del trail che vedrà anche la partecipazione di Casa Emmaus e La Panchina Blu, associazioni vicine a ragazzi con disabilità. Casa Emmaus ha messo la sua firma sui pettorali personalizzati realizzati dai ragazzi. L’Apd Ponte Felcino donerà invece una panchina all’associazione La Panchina Blu e i ragazzi provvederanno a verniciarla. Venerdì 31 maggio sarà invece la volta dell’Urban Night Trail, appuntamento giunto alla settima edizione. Come da tradizione, partenza alle 20,30, al crepuscolo, da piazza IV novembre, lungo il percorso che si snoderà per le vie del centro storico, in un’atmosfera assolutamente suggestiva. Protagoniste saranno anche le Pink Girls che hanno scelto l’Urban Night Trail come tappa del progetto Veronesi nella loro campagna di sensibilizzazione alla lotta contro il cancro. "Voglio ringraziare – sottolinea il presidente Longetti – tutti i volontari che ci permettono di mettere in moto ogni anno questa macchina organizzativa con l’unico scopo di provare a valorizzare il nostro territorio con un’attenzione particolare a chi, in questo momento, è meno fortunato di noi".