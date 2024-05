Pole dance e cerchio aereo. Hdemi, raffica di medaglie tricolori. Tutti gli atleti sono saliti sul podio. Premiato il lavoro di Tarabella e Rossi

Una raffica di medaglie la scuola acrobatica apuana Ets Royal Hdemi Asd di Romanano a Massa ai campionati italiani di pole dance e cerchio aereo pole sport Italia targato Ipsf che si è svolto nei giorni scorsi a Guidoni. La Hdemi di Massa si è distinta facendo en plein, 25 atleti tutti medagliati . La scuola è diretta da Virginia Tarabella detentrice di 4 titoli mondiali che ha seguito tutti gli atleti in gara nella pole dance , mentre le atlete di cerchio aereo sono state preparate dall’ artista circense con 2 titoli mondiali, Terence Rossi. La giuria era composta da 9 giurati provenienti tutti da nazionalità diverse per garantire la massima professionalità. Grazie a questi risultati saranno 13 gli atleti di quella che è ormai conosciuta come la ‘scuola dei campioni’ che faranno parte della nazionale italiana al prossimo campionato mondiale Ipsf che si svolgerà in Svezia a ottobre.

"Possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti, è stata un’impresa quasi impossibile , abbiamo preparato 36 routine di gara ma ce l’abbiamo fatta", evidenza Tarabella che poi elenca il grande medagliere ottenuto. Nicole Passarella ottiene una medaglia d’oro e di bronzo, oro e argento sia per Virginia Tarabella e Terence Rossi, argento per Penelope Brignole. Un oro per Giorgia Bertoli, oro e bronzo per Carlotta Giovanna Panesi. Sugli scudi Aurora Catelani che ottiene il miglior risultato della società con ben quattro medaglie d’oro e 1 argento. Due ori poi per Gaia Pinna e Grace Cecchinelli. Oro anche per Giulia Fialdini, Sofia Giulia Rinaldi, Cristel Cocchi, Luna Nicole Girotti, Sara Carpena e Greta Danieli oltre alla coppia Michael Ferrari e Paola Picchi. Silvia Lazzerini torna a casa con due ori e un argento. Due argenti per Alessandra Carrara. Argento poi per Matilde Rinaldi, Cinzia Bertolucci, Irene Malfatti e Noemi Marchi. Bronzo per Claudia Giovanna Ferrari (2 medaglie), Alessia Brafa e Viola Lazzini.