Pontedera, emozioni in mezzo al nubifragio. Super rimonta, primo successo al Mannucci

PONTEDERA

4

SESTRI LEVANTE

1

PONTEDERA (3-5-2): Calvani; Cerretti (44’ st Pretato), Martinelli (40’ st Gagliardi), Guidi; Perretta (44’ st Maggini), Pietra (29’ st Sala), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Italeng (29’ st Corona), Ragatzu. A disp: Tantalocchi, Vivoli, Vanzini, Van Ransbeeck, Coviello. All. Agostini.

SESTRI LEVANTE (3-4-2-1): Anacoura; Podda, Pane, Pittino; Nunziatini, Brunet (13’ st Raggio Garibaldi), Conti (41’ st Raineri), Furno; Clemenza (17’ st De Felice), Durmush (17’ st Oneto); Parravicini (41’ st Pavanello)., A disp: Sias, Fusco, Santovito, Rosetti, Nenci, Sgambellini, Brugognone, Montebugnoli, Primasso. All. Scotto.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate.

Marcatori: 15’ pt Conti (S), 35’ pt Italeng (P), 37’ pt Ianesi (P); 25’ st aut. Pittino (S), 32’ st Ianesi (P).

Note: spettatori 519; ammoniti Ambrosini, Italeng, De Felice; angoli 5 a 4.

La prima vittoria casalinga del Pontedera, questo 4-1 in rimonta al Sestri Levante, è stata un’altalena di emozioni e colpi di scena. Provati non solo sul campo, ma anche dalle terribili condizioni meteo (va ricordato che si è giocato con l’allerta arancione in corso) che a molti ha ricordato il Pontedera-Savona 1-1 del 2014, gara serale iniziata sotto il temporale sabato 11 ottobre e terminata dopo la mezzanotte con la rete "del giorno dopo" di Gigio Grassi che pareggiava il rigore di Scappini. In mezzo, un’interruzione di un’ora e mezzo a causa di un violento acquazzone. Anche stavolta, come allora, il manto erboso in misto sintetico – aiutato dall’addolcirsi della pioggia - ha evitato il rinvio (si sarebbe rigiocato oggi) e dopo lo stop deciso al 29’ del primo tempo, la gara è potuta ripartire dopo 40’. E chissà, forse gli uomini di Agostini avevano più voglia di riprendere, perché nell’arco di 3’ hanno ribaltato la rete pre-stop del vantaggio di Conti (la prima stagionale per i liguri), che ha calciato con Calvani steso a terra a centro area per uno scontro con Martinelli (anche lui a terra) causato da una spinta da dietro di Parravicini al centrale granata. L’acquazzone aumentato di intensità ha indotto l’incerto direttore di gara a sospendere il match, col rischio di non riprenderlo più. Invece la lunga attesa ha prodotto soli 6’ dopo l’agognato pari, nato da una percussione di Ambrosini e rifinita dalla zampata di Italeng. Tre minuti più tardi ecco il ribaltone, grazie ad una girata di Ragatzu ribattuta dall’ex Anacoura ma ripresa dal sinistro di Ianesi. Dopo il vero intervallo il portiere del Sestri Levante ha tolto ad Ambrosini la gioia del sigillo personale (4’), ma niente ha potuto quando l’esterno granata ha "costretto" Pittino a deviare nella propria porta il suo traversone basso. E il destro dal limite di Ianesi, alla prima doppietta in Serie C, ha messo la pietra su un pomeriggio da ricordare.

Stefano Lemmi