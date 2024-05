Pontremolese ultimo atto. Dentro o fuori dal paradiso

di Enrico Baldini

Ci siamo. Questo pomeriggio, dalle 16, al ’Bottero’ la juniores della Pontremolese diretta dal duo Giovannoni-Ferrara, contro i padroni di casa della Villafranchese manderà in scena l’ultimo atto di un campionato che aspetta solo l’ultimo, definitivo verdetto. La giovane formazione azzurra, che è partita a settembre con una rosa risicata e con pochi effettivi classe 2005, con tanti dubbi e poche certezze, dopo un crescendo rossiniano a novanta minuti dalla fine della regular season è a tre punti dal trionfo e dal rientro, dopo una sola stagione di purgatorio, sul palco regionale. Sarebbe una soddisfazione enorme per tutto l’ambiente della società di Piazza Caduti di Superga, non certo esaltato dalla stagione della prima squadra, eliminata al primo turno play off domenica scorsa in casa del Pietrasanta, che ha trovato nei giovani prospetti la speranza di programmare un futuro con più ottimismo.

La Villafranchese, che sul suo terreno ha dato del filo da torcere a tutti, vorrà concludere facendo comunque bella figura, ma davvero, vedendo gli azzurri schierati nell’11 contro 11 dell’ultimo allenamento, risulta difficile, calcisticamente parlando, prevedere un clamoroso intoppo proprio sul filo di lana. Gli esperti per questo derby prevedono una grande cornice di pubblico, per uno spettacolo che deve inorgoglire due società che, aldilà di tutto, stanno lavorando proficuamente per la crescita della scuola calcio e del settore giovanile lunigianese.